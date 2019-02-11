Экс-замначальника МВД по Якутии получил 5 лет колонии за изнасилование сотрудницы
Экс-замглавы МВД Якутии Николай Мамчур приговорен к пяти годам колонии за сексуальное насилие в отношении сотрудницы, сообщает РИА «Новости».
По данным следствия, в апреле 2016 года замглавы МВД в состоянии алкогольного опьянения в здании следственного управления МВД по республике Саха (Якутия) вызвал в свой кабинет охранявшую здание сотрудницу и «совершил над ней насильственные действия сексуального характера».
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Мамчур лишен звания полковника и взят под стражу в зале суда.
Ранее сообщалось, что уволили уфимскую дознавательницу, заявлявшую об изнасиловании тремя коллегами.