Экс-замначальника МВД по Якутии получил 5 лет колонии за изнасилование сотрудницы

Экс-замглавы МВД Якутии Николай Мамчур приговорен к пяти годам колонии за сексуальное насилие в отношении сотрудницы, сообщает РИА «Новости».

По данным следствия, в апреле 2016 года замглавы МВД в состоянии алкогольного опьянения в здании следственного управления МВД по республике Саха (Якутия) вызвал в свой кабинет охранявшую здание сотрудницу и «совершил над ней насильственные действия сексуального характера».

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Мамчур лишен звания полковника и взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что уволили уфимскую дознавательницу, заявлявшую об изнасиловании тремя коллегами.