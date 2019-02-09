Задержан подозреваемый в стрельбе возле кафе в Ростове-на-Дону

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе возле кафе, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУСК России по Ростовской области.

Отмечается, что подозревается 25-летний житель города. У него обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, из которого он, предположительно, произвел выстрелы.

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Ранее сообщалось, что СК по Ростовской области возбудил уголовное дело после стрельбы в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону ссора двух групп мужчин переросла в массовую драку со стрельбой вечером в четверг, 7 февраля. В результате инцидента погиб один мужчина 35-40 лет и еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.