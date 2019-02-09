Часовню УПЦ в Антарктиде хотят передать ПЦУ

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В Антарктиде руководство украинского национального антарктического центра «Академик Вернадский» намерено перевести часовню УПЦ в «новую церковь» Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным агентства, речь идет о часовне Украинской православной церкви, которая находится на территории центра.

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Как отмечается, томос об автокефалии не позволяет подобных действий, так как деятельность ПЦУ ограниченна территорией Украины.

При этом у часовни нет постоянных прихожан из-за смены сотрудников центра.

Ранее сообщалось, что в Запорожье неизвестные подожгли храм УПЦ.