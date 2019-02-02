Российские пограничники задержали японское судно
Российские пограничники задержали и препроводили в порт Находки японское судно «Нисино-мару-68». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, рыбаки занимались промыслом краба в исключительной экономической зоне России (ИЭЗ) в Японском море.
Уточняется, что инцидент произошел утром 30 января.
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«На судне находится 10 человек, все они здоровы» — рассказал агентству Есихиса Нагата, начальник отдела регулирования рыбного хозяйства управления рыболовства министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.
Он добавил, что в противном случае российские пограничники не стали бы задерживать судно.
Ранее сообщалось, что в Японии задержали рыбаков из КНДР.