29 человек получили ожоги при взрыве в кафе под Саратовом

У 29 человек после взрыва газа в кафе в Саратовской области выявлены ожоги от 2% до 7% тела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«На момент взрыва в кафе находилось 35 человек… 29 человек на осмотре, ориентировочно, ожоги 2-7%», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что после взрыва в кафе «Рандеву» в Саратовской области госпитализированы 16 человек, в том числе двое детей.

Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время празднования свадьбы взорвался газовый котел.