Заместитель командира взвода специального минирования с позывным «Ангел» заявил, что батальон специального минирования «Феникс» инженерно-саперной бригады группировки войск «Юг» при помощи дронов уничтожает опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«В наступлении на Часов Яр в составе Вооруженных сил Российской Федерации работают FPV-расчеты батальона специального минирования «Феникс». Наша задача — минирование отходных путей и точек эвакуации ВСУ», — рассказал заместитель командира взвода.

Он отметил, что помимо дистанционного минирования, ударная группа дронов батальона ежедневно поражает блиндажи и укрепрайоны украинских войск на окраинах Часова Яра.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что десантники из Улан-Удэ уничтожили гусеничный робот Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра.

22 мая отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков высказывал мнение, что разгром группировки ВСУ российской армией под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части.

Ранее британский аналитик рассказал о бунте бригад ВСУ из-за приказов военных США.