Странам Европейского союза и США требуется деолигархизация для лучшей защиты их национальных интересов. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому Первому каналу.

«Я выражаю надежду, наша команда смотрит на это с оптимизмом, что, в первую очередь, ЕС осуществит деолигархизацию», — сказал политик.

По его мнению, Соединенные Штаты могут добиться деолигархизации и более надежно защищать как собственные национальные интересы, так и интересы Евросоюза целиком.

Кобахидзе добавил, что к настоящему времени существует большая проблема с тем, что суверенитет стран находится под давлением. Он выразил надежду на то, что в ближайшие годы Евросоюз сумеет освободиться от «этой вредной практики и произойдет деолигархизация ЕС и США».

На этой неделе также сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» возложила ответственность на США за ухудшение отношений между Тбилиси и Вашингтоном, предложив предпринять шаги для их оздоровления, а не для шантажа.

Ранее премьер Грузии заявил, что стране не нужен «майдан» и открытие «второго фронта».