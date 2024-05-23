В Харькове произошел взрыв

Взрыв произошел в Харькове. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. Также не поступало информации о произошедшем и от администрации.

В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога, которая длится уже более двух часов.

Ранее в этот же день взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Вечером 21 мая в Запорожье произошел взрыв, а днем сильный пожар был в украинской столице. Черный дым видели на большом расстоянии из разных районов города.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.