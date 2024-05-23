Пекин начал военные учения вблизи Тайваня

Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали военные учения вокруг острова Тайвань. Об этом сообщает Минобороны КНР.

По сообщению ведомства, учения проводятся через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс на достижение независимости Тайваня.

«Учения будут сосредоточены на совместном патрулировании военно-морских и военно-воздушных сил для проверки боевой готовности, совместном захвате права контроля на поле боя и совместном нанесении точных ударов по ключевым целям», — говорится в сообщении официального представителя Восточной зоны боевого командования Ли Си.

Отмечается, что в учениях 23-24 мая примут участие сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы.

До этого Тайвань закрыл аэропорты на архипелаге Мацзу на фоне учений военно-воздушных сил Китая.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.