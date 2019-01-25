Один из аэропортов Нью-Йорка парализован из-за шатдауна
В американском городе Нью-Йорк работа аэропорта Ла-Гуардия была парализована из-за приостановки работы правительства США. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, авиарейсы, отправленные в аэропорт Ла-Гуардия, могут быть отложены на сутки.
Как отмечается, проблемы связаны с тем, что федеральное управление гражданской авиации США увеличило отпуск по болезни на авиадиспетчерском пункте Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поставил ультиматум по шатдауну.