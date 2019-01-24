Пермская пенсионерка завалила квартиру мусором и ушла жить в подъезд

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Пенсионерка из Перми завалила свою квартиру мусором и ушла жить на лестничную площадку. Об этом сообщает пермское издание «В курсе.ру».

Как отмечается, отходов было так много, что женщине пришлось просить о помощи соседей и представителей управляющей компании. Для уборки пришлось привлекать группу рабочих.

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Уточняется, что мусор к тому же еще и спрессован, что значительно осложняет разбор завалов. Для расчистки помещения потребуется несколько дней.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России.