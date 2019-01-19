Хлопок газа произошел в девятиэтажке в Архангельске

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В квартире девятиэтажного жилого дома в Архангельске произошел хлопок бытового газа. Об этом говорится в сообщении на сайте главка МЧС России по региону.

По данным ведомства, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Сообщается, что из-за хлопка частично разбиты стекла, возгорания не последовало.

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Как отмечается, хлопок газа произошел около 15.00 (время совпадает с московским).

Ранее сообщалось об увеличении числа жертв в результате взрыва газа в Тбилиси.