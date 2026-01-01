Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков», где бы они ни находились

Медведев призвал уничтожать бандеровцев после атаки ВСУ на гостиницу в Хорлах

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков, как больных свиней, где бы они ни находились». Таким образом он прокомментировал в интервью ТАСС атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области.

«Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» — заявил политик.

Медведев добавил, что ответить за произошедшее в Хорлах должно и исполнители теракта, и их разнообразные командиры.

Утром 1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Погибли 24 человека, еще десятки человек пострадали, их переправили в больницы.

Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за трагедии. Он отметил, что сегодня регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим в результате трагедии оказывается необходимая помощь.

Ранее Сальдо рассказал о чудом спасшейся семье во время атаки на гостиницу в Хорлах.