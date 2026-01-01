Размер шрифта
Москалькова обратилась к ООН после удара по Херсонской области

Москалькова призвала ООН осудить удар ВСУ по Хорлам Херсонской области
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) с призывом осудить удар украинских вооруженных формирований по мирным жителям в Хорлах Херсонской области.

Омбудсмен назвала атаку, совершенную в новогоднюю ночь, подлым и целенаправленным ударом по гражданскому населению. Она призвала Верховного комиссара ООН по правам человека и все международное сообщество публично осудить нарушение международного гуманитарного права и содействовать привлечению виновных к ответственности.

Утром 1 января Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Не выжили 24 человека, еще десятки человек пострадали, их переправили в больницы.

Ранее Сальдо рассказал о чудом спасшейся семье во время атаки на гостиницу в Хорлах. 

