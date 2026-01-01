Аэропорт Калуги приостановил полеты

В калужском аэропорту Грабцево временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях опубликован в 17:09.

До этого аналогичные меры были приняты в аэропортах Сочи, а в воздушных гаванях Краснодара и Самары они вводились ненадолго и уже сняты.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что с 8:00 до 16:00 средства противовоздушной обороны ликвидировали 58 беспилотников. Наибольшее количество дронов — 24 — сбили над Белгородской областью. Над Крымом уничтожены 13 беспилотников, над Азовским морем — 10. Еще пять сбиты над Татарстаном, три — над Краснодарским краем. По одному дрону нейтрализовано над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».