В Риге решили отменить крещенские купания

<img src="//img.gazeta.ru/files3/839/10482839/RTR23LGY-pic905-895x505-40478.jpg">

В Латвийской православной церкви (ЛПЦ) проинформировали об отмене крещенских купаний в Риге. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно размещенной информации, это связано с неустойчивой погодой на реке Даугаве. Там начался ледоход, который повредил сооруженные для крещенских купаний конструкции.

Реклама

«В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, поврежденных конструкций может создавать угрозу для жизни людей», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, где и как лучше отпраздновать Крещение в Москве.