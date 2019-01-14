В Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление за 15 лет

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В Москве атмосферное давление 14 января побьет рекорд 15-летней давности и опустится до 727 мм ртутного столба, передает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Атмосферное давление в Москве очень низкое — 727 мм ртутного столба. Это самое низкое атмосферное давление, по меньшей мере, за последние 15 лет. Причина этому — циклон, центр которого располагается над Финским заливом и южными районами Финляндии», — рассказали в центре.

Ранее сообщалось, что в Москве повысили уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы.