Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 32
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело еще одного погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На данный момент общее число жертв обрушения дома составляет 32 человека.
«Из-под завалов достали тело женщины, всего жертвами стали 32 человека», — проинформировали в МЧС.
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Судьба еще девяти человек остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 31.