<img src="//img.gazeta.ru/files3/663/12115663/upload-TASS_30778470-pic905-895x505-68360.jpg">

МЧС уточнило число погибших в Магнитогорске в результате обрушения подъезда жилого дома, сообщает РИА «Новости».

Спасатели извлекли из-под завалов двух человек.

«Всего под завалами обнаружено четыре погибших, двух из них извлекли из завалов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Реклама

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела еще трех погибших, но не могут их извлечь из-за риска обрушения конструкций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.