МЧС уточнило число погибших в Магнитогорске
МЧС уточнило число погибших в Магнитогорске в результате обрушения подъезда жилого дома, сообщает РИА «Новости».
Спасатели извлекли из-под завалов двух человек.
«Всего под завалами обнаружено четыре погибших, двух из них извлекли из завалов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела еще трех погибших, но не могут их извлечь из-за риска обрушения конструкций.
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