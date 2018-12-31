Синоптики предупредили москвичей о повышении уровня погодной опасности
Синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности в столичном регионе 1 января из-за ветра. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен до желтого.
«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в остальных частях Центрального федерального округа, за исключением Орловской, Тамбовской, Липецкой и Брянской областей.
Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в новогодние праздники.