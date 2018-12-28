РПЦ объединит свои западноевропейские приходы
Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на патриаршую пресс-службу.
Как отмечается, из них будет образован патриарший экзархат.
«Русская православная церковь организовала патриарший экзархат из тех приходов, которые были у нее за рубежом», — говорится в обращении.
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Подчеркивается, что речь идет о Германии, Франции, Испании и Австрии.
Ранее сообщалось, что в РПЦ рассказали о последствиях создания на Украине новой церкви.