РПЦ объединит свои западноевропейские приходы

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Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на патриаршую пресс-службу.

Как отмечается, из них будет образован патриарший экзархат.

«Русская православная церковь организовала патриарший экзархат из тех приходов, которые были у нее за рубежом», — говорится в обращении.

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Подчеркивается, что речь идет о Германии, Франции, Испании и Австрии.

Ранее сообщалось, что в РПЦ рассказали о последствиях создания на Украине новой церкви.