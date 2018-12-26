В Подмосковье изъяли 20 тысяч банок поддельной икры

В Московской области полицейские раскрыли деятельность цеха по производству фальсифицированной красной икры, передает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова, незаконное производство располагалось в Раменском.

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«Злоумышленники на протяжении трех месяцев закупали альгиновую икру, расфасовывали ее в стеклянные банки, наклеивали поддельные этикетки ведущих торговых производителей натуральной красной икры и отгружали на хранение в гаражный комплекс. После чего реализовывали фальсифицированную икру через интернет-магазины», — сообщила Петрова.

В ходе проведения обысков на производстве и на складе было обнаружено и изъято около 20 тыс. банок с фальсифицированной продукцией, более 3,5 тонн альгиновой икры

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что цены на красную икру в России в декабре снизились вдвое.