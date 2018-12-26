В Дагестане сообщили о нескольких версиях обрушения моста

В минтрансе Дагестана заявили, что власти рассматривают несколько версий, объясняющих обрушение моста в Буйнакске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в ведомстве, никаких проблем с транспортным движением в настоящее время нет. На месте работает комиссия, занимающаяся выяснением обстоятельств произошедшего.

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«Имеется несколько версий причины обрушения, окончательные выводы будут установлены по итогам работы экспертной комиссии», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что на устранение последствий обрушения моста уйдет от трех до пяти дней.

Ранее СК завел дело по факту обрушения моста в Дагестане.