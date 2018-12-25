В Красноярском крае пассажирский самолет выкатился с ВПП и повредил винт

В аэропорту Ванавары Красноярского края самолет Ан-24 с 39 пассажирами и 4 членами экипажа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во время посадки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

В прокуратуре рассказали, что воздушное судно получило повреждения винта. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в якутском аэропорту самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.