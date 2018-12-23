В Самарской области произошел взрыв газа, пострадали подростки

В управлении МВД по Самарской области рассказали о взрыве газа в гаражном кооперативе, при котором пострадали подростки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 16.00 (15.00 мск) в городе Жигулевск.

«Пострадало три подростка, один из них госпитализирован с травмой ноги», - заявили в ведомстве.

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По предварительной информации, взрыв произошел из-за нарушений противопожарной безопасности.

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