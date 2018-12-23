Тело девятого погибшего обнаружено в шахте «Уралкалия» в Соликамске
В оперативном штабе сообщили, что спасатели нашли тело девятого погибшего в шахте «Уралкалия» в Соликамске, передает ТАСС.
Таким образом, к настоящему моменту обнаружены все погибшие. При этом уточняется, что на поверхность их еще не поднимали.
«Тело девятого погибшего обнаружено. Но на поверхность тела пока не подняты», — рассказали в штабе.
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22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 метров. Все они погибли.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причины гибели людей в шахте «Уралкалия».