Тело девятого погибшего обнаружено в шахте «Уралкалия» в Соликамске

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В оперативном штабе сообщили, что спасатели нашли тело девятого погибшего в шахте «Уралкалия» в Соликамске, передает ТАСС.

Таким образом, к настоящему моменту обнаружены все погибшие. При этом уточняется, что на поверхность их еще не поднимали.

«Тело девятого погибшего обнаружено. Но на поверхность тела пока не подняты», — рассказали в штабе.

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22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 метров. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причины гибели людей в шахте «Уралкалия».