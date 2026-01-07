Размер шрифта
В Краснодаре мужчина напал с кулаками на двух девушек и попал на видео

Мужчина избил двух девушек в центре Краснодара и стал фигурантом дела
Телеграм-канал «Климов»

В Краснодаре мужчина напал с кулаками на двух девушек. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел ранним утром 6 января на улице Красноармейской в центре города. Агрессивный мужчина, «используя малозначительный повод», ударил двух девушек и скрылся с места происшествия на такси.

Через несколько часов депутат Краснодарской городской думы Сергей Климов опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором видно, как агрессор одним ударом сбивает потерпевшую с ног и тащит ее за волосы по асфальту. Климов предположил, что жертва получила сотрясение головного мозга.

Также депутат сообщил, что незадолго до этого нападавший ворвался в женский туалет и начал приставать к одной из посетительниц кафе на Красноармейской. Очевидцы, мать и дочь, заступились за нее, и злоумышленник переключился на них. Пострадавшие обратились в полицию с заявлением.

По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова в отношении 29-летнего нападавшего возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в краевом СУ СКР.

Ранее мастер спорта по боксу избил свою жену на годовщину их свадьбы.
 
