В Швеции назвали условие передачи Украине истребителей Gripen

Кристерссон: Швеция отправит Украине истребители Gripen только в случае мира
Yves Herman/Reuters

Швеция передаст Украине истребители Gripen только в случае достижения мирного соглашения с Россией. Об этом премьер-министр Ульф Кристерссон написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи «коалиции желающих».

Он заверил, что Стокгольм готов содействовать «сохранению мира на Украине» за счет истребителей Gripen, ресурсов, необходимых для разминирования Черного моря и подготовки офицеров ВСУ.

Однако, по его словам, обязательное условие поставок – четкие правила ведения боевых действий для многонациональных сил и официальное одобрение со стороны парламента Швеции.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

Ранее Арестович объяснил стремление Запада отправить войска на Украину.

