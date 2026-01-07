Экс-солистка «Ленинграда» назвала вредным посыл о ненужности косметологии

Певица Алиса Вокс заявила, что без ботокса будет выглядеть на 20 лет старше

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в Telegram-канале поддержала использование филлеров и ботокса.

Вокс назвала чудовищной подменой понятий, когда женщины снимают ролики о том, как преобразились и стали интереснее выглядеть после удаления филлеров и ботокса. Артистка считает, что в их случае и так не нужна была гармонизация с помощью косметологии. По мнению певицы, некоторым она необходима. Вокс привела в пример себя.

«Вот у меня отродясь не было верхней губы. Также у меня суперподвижный лоб, и первые заломы на лбу появились еще в детстве. Если я уберу филлеры и ботокс, появится жёсткая асимметрия и заломы», — отметила артистка.

По словам Вокс, отсутствие филлеров и ботокса визуально прибавляет ей 20 лет. Бывшая солистка группы «Ленинград» считает, что без этих процедур перестала бы быть похожа на себя.

«А посыл «никому не нужна косметология» так же вреден, как «всем нужно качать губы», — заключила певица.

