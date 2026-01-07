Загитова показала фото с кольцом на безымянном пальце

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце.

Загитова сделала селфи левой рукой, на безымянном пальце которой есть кольцо.

Фанаты Загитовой в комментариях обратили внимание на кольцо. Некоторые пользователи спрашивают, можно ли поздравить Загитову, но она воздерживается от комментариев.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

Ранее Загитова опубликовала снимки с фотосессии о объявила конкурс.