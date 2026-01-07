Американские компании объединили усилия для покупки активов «Лукойла»

Американские компании Chevron и Quantum Energy Partners планируют объединиться для покупки зарубежных активов российской компании «Лукойл». Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что если покупка состоится, компании планируют разделить между собой активы «Лукойла». Зарубежные активы российской компании составляют $22 млрд.

Сделка может включать весь портфель зарубежных активов «Лукойла», в том числе более двух тысяч АЗС в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

В конце декабря Джим Роджерс — сооснователь Quantum Fund вместе с Джорджем Соросом — заявил о потенциальном интересе к международным активам российской нефтегазовой компании «Лукойл». По данным Bloomberg, потенциальными претендентами на активы «Лукойла» также являются компании Exxon Mobil и Chevron.

До этого издание Politico писало, что бывший старший советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланца стал консультантом международного подразделения «Лукойла» по продаже его зарубежных активов. По словам источника, Ланца «работает над продажей активов американскому инвестиционному банку Xtellus Partners», который предложил безденежный обмен акций.

Ранее США разрешили международные операции с «Лукойлом».