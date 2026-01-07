Размер шрифта
Минобороны сообщило об уничтоженных дронах над Россией

За два часа над территорией России средствами ПВО было уничтожено два беспилотника ВСУ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Седьмого января текущего года в период с 07.00 до 09.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Чеченской Республики и один БПЛА - над территорией Республики Крым», отметили в оборонном ведомстве.

До этого стало известно, что в рождественскую ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.

Так, с 23:00 6 января до 07:00 7 января средства ПВО перехватили девять дронов. Пять из них были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым, еще по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.

Накануне всего за три часа (с 20:00 до 23:00 мск) дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. Тогда 11 дронов сбили над территорией Белгородской области, еще семь — над Крымом, по два — над акваториями Черного и Азовского морей, а также один дрон уничтожили в небе над Воронежской областью.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении мест хранения БПЛА дальнего действия.

