«Будет вести себя плохо — нанесем второй удар». США выдвинули требования к преемнице Мадуро

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес должна пресечь наркотрафик, прекратить нефтяные поставки недругам США и выслать из страны иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов». Соответствующие требования, по информации Politico, выдвинула администрация Дональда Трампа. МИД России поддержал Родригес и заявил, что Венесуэла должна решать свою судьбу «без вмешательства извне».

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес предпринять ряд «проамериканских шагов», утверждают источники Politico.

«Администрация Трампа требует от временного лидера Венесуэлы предпринять ряд проамериканских мер, от которых отказался ее предшественник, если она хочет избежать подобной участи», — говорится в материале газеты.

В частности, в Штатах настаивают, что Родригес примет меры по пресечению наркотрафика, вышлет из страны иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов», а также прекратит поставки нефти противникам США.

Американская администрация также ожидает, что «в конечном итоге» Родригес посодействует проведению свободных выборов и уйдет в отставку. Конкретных сроков для проведения выборов пока нет. Как указал источник Politico, США также могут попросить Венесуэлу освободить осужденных американцев.

По словам источника, близкого к администрации, команда Трампа считает, что Родригес находится «на коротком поводке», и «уверена, что сможет направить ее в любом направлении, какое захочет, прежде чем избавиться от нее и двигаться дальше».

Кроме того, сам Трамп отметил, что «Венесуэла пока ведет себя очень хорошо».

«Если они не будут вести себя должным образом, мы нанесем второй удар», — предупредил президент США.

Верховный суд Венесуэлы 4 января признал Родригес исполняющей обязанности президента. 5 января вице-президент официально вступила в должность врио президента после захвата американскими военными Николаса Мадуро и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

«Я прихожу с болью из-за похищения двух наших героев, которые находятся в заложниках в Соединенных Штатах. Я также прихожу с честью принести присягу от имени всех венесуэльцев», — заявила политик во время принесения присяги.

МИД России заявил, что поддерживает Родригес и ее усилия по защите национальных интересов.

«Твердо стоим на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне <...> Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано», – подчеркнули в российском дипведомстве.

«Смогли договориться»

Как пишет Bloomberg, кандидадуру Родригес согласовали нефтяные компании США и других стран, так как считают, что она лучше всего подходит для управления Венесуэлой. Родригес долго была «незаменимым контактным лицом» для «руководителей высшего звена», которых она впечатлила тем, что «успешно провела венесуэльскую нефтяную промышленность через международные санкции, экономическое давление и внутренние проблемы управления».

«Несмотря на ее лояльность режиму Мадуро, лоббисты утверждали, что она лучше всего подходит для реализации плана США по возвращению Венесуэлы к статусу нефтедобывающего региона. Ближайшее окружение президента Трампа пришло к тому же выводу», — отмечает Bloomberg.

Сейчас же нефтяные компании «хотят убедиться» в том, что администрация Трампа «быстро ослабит санкции», чтобы Родригес смогла «добиться результатов», пишет Bloomberg.

The Wall Street Journal в свою очередь пишет, что Трамп решил поддержать Родригес на переходный период из-за доклада ЦРУ о внутриполитической ситуации в стране. В документе говорилось, что лидеры оппозиции Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо достаточно слабы и не справятся с обеспечением легитимности и контролем над силовиками.

По информации Daily Mail, Родригес проводила секретные встречи с представителями Вашингтона в Дохе за несколько месяцев до начала американской военной операции.

«Детали встреч вызвали предположения, что захват США венесуэльского президента и его жены Силии Флорес был «внутренней работой», тщательно спланированной в течение нескольких месяцев», — отмечает таблоид.

Чем известна Родригес

Родригес родилась в 1969 году в Каракасе. Ее отец, Хорхе Антонио Родригес, был левацким партизаном и одним из основателей «Социалистической Лиги» в 1970-х годах. Будущий политик окончила Центральный Университет Венесуэлы по специальности юриспруденция, а затем продолжила обучение в Европе, поступив в магистратуру в Лондоне.

Занимает высокие государственные посты с начала 2000-х. С 2013 года — министр связи и информации. С 2014-го — министр иностранных дел.

2017–2018 гг. — глава Конституционной ассамблеи.

В 2018 году была назначена вице-президентом Венесуэлы, этот пост она совмещала с должностями министра экономики и финансов и министра нефти. Родригес – один из ближайших соратников Николаса Мадуро на протяжении всего его президентства.