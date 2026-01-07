Власти Украины заинтересовались «подпольной школой» с советскими учебниками

На Украине начали проверку после информации о том, что одна из школ в Киеве обучает детей на русском языке по советским учебникам. Об этом сообщило украинское издание «Следствие.Инфо».

Отмечается, что подобная образовательная программа была замечена в «подпольной школе» при монастыре Голосеевская пустынь в Киеве. Там обучаются более 60 детей с первого по девятый классы. По данным издания, им преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и задают учить русские песни.

Уточняется, что проверку проведет Государственная служба качества образования Украины по поручению министра образования и науки.

До этого бывший педагог из Харьковской области рассказала, что ушла из школы после введения новой программы истории. Учительница пояснила, что не смогла согласиться с фальсификацией фактов и насаждением национализма. По ее словам, при преподавании истории России и Советского Союза в девятых классах учебники уделяли особое внимание истории западной Украины, при этом постепенно меняя акценты в сторону националистической интерпретации событий.

Педагог признавалась, что пыталась донести до учеников достоверную информацию, однако новые правила программы запрещали отклоняться от утвержденного курса, поэтому ей пришлось уйти на пенсию.

Ранее на Украине заявили, что число изучающих русский язык школьников достигло минимума.