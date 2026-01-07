Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Власти Украины заинтересовались «подпольной школой» с советскими учебниками

На Украине проверят школу, где обучают детей по советским учебникам
Shutterstock

На Украине начали проверку после информации о том, что одна из школ в Киеве обучает детей на русском языке по советским учебникам. Об этом сообщило украинское издание «Следствие.Инфо».

Отмечается, что подобная образовательная программа была замечена в «подпольной школе» при монастыре Голосеевская пустынь в Киеве. Там обучаются более 60 детей с первого по девятый классы. По данным издания, им преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и задают учить русские песни.

Уточняется, что проверку проведет Государственная служба качества образования Украины по поручению министра образования и науки.

До этого бывший педагог из Харьковской области рассказала, что ушла из школы после введения новой программы истории. Учительница пояснила, что не смогла согласиться с фальсификацией фактов и насаждением национализма. По ее словам, при преподавании истории России и Советского Союза в девятых классах учебники уделяли особое внимание истории западной Украины, при этом постепенно меняя акценты в сторону националистической интерпретации событий.

Педагог признавалась, что пыталась донести до учеников достоверную информацию, однако новые правила программы запрещали отклоняться от утвержденного курса, поэтому ей пришлось уйти на пенсию.

Ранее на Украине заявили, что число изучающих русский язык школьников достигло минимума.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572251_rnd_5",
    "video_id": "record::662abd7a-6fdd-4ccd-a6d1-af35f9575847"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+