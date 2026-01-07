Размер шрифта
Президент ЦАР назвал принципиальную позицию Африки по конфликту на Украине

Президент ЦАР Туадера: Африка проявляет нейтралитет в украинском конфликте
Екатерина Штукина/РИА Новости

Принципиальная позиция африканских стран заключается в том, чтобы проявлять нейтралитет в украинском конфликте. Об этом ТАСС заявил президент ЦАР (Центрально-Африканской Республики) Фостен-Арканж Туадера, отвечая на обвинения Запада в нежелании стран Африки поддерживать Украину.

«В этом как раз и состоит наша принципиальная позиция. Мы не можем вмешиваться в этот конфликт, поскольку не знаем ни его истоков, ни всех обстоятельств», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что страны Африки не позволят оказывать на себя давление для принятия той или иной позиции в украинском конфликте.

До этого президент Кении Уильям Руто обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в возращении на родину кенийских граждан, которые воевали в зоне СВО и попали в плен ВСУ.

Своих граждан также пытается вернуть Южно-Африканская республика (ЮАР). По данным портала IOL, 17 мужчин в возрасте от 20 до 39 лет уехали на Украину в качестве наемников, а после того, как попали в окружение в Донбассе, попросили власти своей страны о помощи.

Ранее дочь экс-главы ЮАР уволилась после скандала с вербовкой наемников.

