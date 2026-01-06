Отказывалась худеть и стричься. Как Ирина Шейк сделала карьеру и осталась собой

Одной самых успешных современных моделей, уроженке города Еманжелинска Ирине Шейк исполнилось 40 лет. К этой дате она пришла в статусе «новой супермодели» — в мире, когда, казалось бы, приставка «супер» уже не применяется. Но ее не зря называют крутой. «Газета.Ru» — о том, как Шейк стала по-настоящему супер.

Говоря об Ирине Шейк, глянцевые журналисты не скупятся на яркие эпитеты. Она крутая, она всегда получает то, что хочет, у нее «русский характер». В начале 2022 года сайт models.com провозгласил ее «Новой супермоделью». И заслуженно: каждый проект с участием Ирины Шейк — сенсация, ее каждый снимок, — шедевр, и даже когда папарацци ловят в Нью-Йорке с собакой на поводке в одной руке и рюкзаком недовольной чем-то дочери в другой, она все равно выглядит круто.

В 40 лет карьера Ирины Шейк на пике: в прошлом году случилось очередное модельное достижение — она снялась для календаря Pirelli. А ведь поначалу 20-летнюю девушку из города Еманжелинска Челябинской области (расположенного «посреди нигде», как она однажды сказала в интервью) четко отнесли к коммерческому модельному типажу без перспектив в высокой моде.

«Ты хочешь поехать в Париж?»

Детство и юность будущей «Новой супермодели» восхищает западных журналистов — они считают, что жизнь на Урале сделала ее сильной. Дочь шахтера и учительницы музыки, она рано потеряла отца — Валерий Шайхлисламов скоропостижно скончался от осложнений пневмонии. Для его жены, двух дочек, матери и свекрови это был шок: семья была очень дружной. И женщинам пришлось жить без мужчины в доме — самостоятельно забивать гвозди, вешать шторы и прочее. Работать Ирина Шайхлисламова тоже начала уже подростком.

С деньгами и до этого было плохо — в одном из интервью Шейк рассказывала о знакомым каждому, кто жил в 90-е, задержках зарплат. Еще одно понятное всем явление в нашей стране, но удивляющее тех, кто здесь не бывал, — приусадебный участок, на котором можно было выращивать картошку, морковь, огурцы и помидоры. Модель не раз говорила, что была удивлена, обнаружив в Нью-Йорке, что люди покупают картофель в магазине.

По признанию модели, в детстве ей не нравились слишком пухлые губы, она не интересовалась нарядами и косметикой. Окончив школу, она отправилась в Челябинск в колледж — учиться маркетингу. Сестра поступила там в имидж-студию, Ирина отправилась вслед за ней, и однажды ее увидел там модельный скаут Гия Джикидзе. Он и спросил у нее: «Ты хочешь поехать в Париж?»

Будущей супермодели было почти 20, когда она оказалась в Париже в съемной квартирке с пятью-шестью моделями и с доходом в 50 евро в неделю (она мечтала получать 100). Внешность ее поначалу на агентов не производила впечатления: слишком округлые формы, темноватая оливковая кожа. «Некоторые агенты мне говорили: «Ты должна отрезать волосы, сбросить 20 фунтов и стать блондинкой», — вспоминала она в беседе с Elle в 2023 году. Она отказывалась. Наконец, Ирине предложили работу в Испании — гонорар составлял 1000 евро. Пару сотен она отправила маме. А в 2007-м 21-летняя Ирина Шейк появилась на страницах знаменитого Sports Illustrated и переехала в Нью-Йорк.

Ирина Шейк на вечеринке Sports Illustrated Swimsuit 24/7: New York в Нью-Йорке, 2010 год Michael Loccisano/Getty Images

Самая сексуальная женщина в мире

Ирина Шейк начала работать как «бельевая» модель. В том же 2007-м она стала лицом дома Intimissimi, через три года заняв пост амбассадора бренда. Снималась для Beach Bunny Swimwear и каталога Victoria's Secret, плюс участвовала в кампаниях Guess и Lacoste. Она входила в списки «50 самых сексуальных русских женщин, в 2011-м стала первой моделью из России, появившейся на обложке спецвыпуска Sports Illustrated. В 2009-м начала встречаться с Криштиану Роналду (что добавляло сексуальности к ее имиджу). В 2011-м пара объявила о помолвке, в том же году Ирина Шейк вошла в список «20 самых сексуальных моделей» по версии models.com и была объявлена самой сексуальной, опять же, женщиной в мире одним из венгерских журналов.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду ZUMAPRESS/Global Look Press

Очень редко бывает, когда модель из бельевой ниши «самой сексуальной модели» переходит в другую, более мощную модельную весовую категорию. Если у тебя коммерческая внешность, пухлые губы и фигура «песочные часы», пик карьеры — это ангел Victoria's Secret (на подиум на шоу бренда Ирина Шейк выйдет в 2016 году на шестом месяце беременности).

Ирина Шейк считает, что ей помогло знакомство с Риккардо Тиши в 2013 году (или в 2015-м — тут данные расходятся), когда тот был креативным директором Givenchy. Он позвал модель на кастинг, попросил пройтись. Она услышала, как другие люди советуют ему отказать модели. Но он сказал, что нанимает ее для участия в шоу. С тех пор Шейк и Тиши — друзья. Она считает, что их связывает похожее прошлое: модельер тоже рано лишился отца и вырос с сестрами.

Ирина Шейк на показе Victoria's Secret Fashion Show 2025 в Нью-Йорке Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

«Она знает, откуда пришла»

В 2015-м Ирина Шейк подписала контракт с L'Oreal Paris — это означало, что она вышла из категории «бельевая модель» в высшую лигу. Дальше были рекламные кампании Calvin Klein, Versace, Burberry, Dolce&Gabbana, Marc Jacobs Beauty, Furla, Self Portrait, Marella. В прошлом году она снялась для российского бренда Gloria Jeans и показала высочайший уровень самоиронии в рекламном ролике Pucci.

Ирина Шейк может быть сексуальной, резкой, суровой, смешной. Вообще любой — это настоящий профессионализм, помноженный на характер. Ее друг и стилист по волосам Гарри Джош, объясняя скачок в карьере модели, говорил Elle: «Она просто очень спокойная и уверенная в себе. Она знает, откуда пришла. Так что у нее появилась возможность, которая позволила расправить крылья и гордиться тем, как далеко она дошла. Большинство людей никогда не совершают такого перехода».

Ирина Шейк во время показа Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане, 2024 год Andreas Rentz/Getty Images

Личная жизнь Ирины Шейк

В январе 2015 года она расторгла помолвку с Роналду, и весной начала встречаться с актером Брэдли Купером — в марте 2017-м у пары родилась дочь Лея, а в 2019-м актер и модель расстались. После расставания они несколько раз подогревали слухи о воссоединении, однако они не соответствовали действительности: Шейк и Купер просто очень ответственно отнеслись к совместному воспитанию дочери.

Ирина Шейк и Брэдли Купер на 76-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, 2019 год Taylor Jewell/Getty Images

Сейчас она держит в тайне свою личную жизнь: правда ли, что она встречалась с Томом Брэди после его развода с Жизель Бюндхен, — неизвестно. Точно так же никто не знает, что связывало Ирину Шейк с Канье Уэстом в 2021-м и Леонардо Ди Каприо в 2023-м. Еще в 2019-м она сказала журналу Glamour: «Поскольку моя работа предполагает публичность, я решила, что моя личная жизнь будет тихой. Она потому и называется «личной»: она только для вас и для вашей семьи, и я счастлива по этому поводу».

А вот чего Ирина Шейк действительно никогда не скрывает — это своих корней и пристрастия к салату «Оливье», пельменям, конфетам и бане с вениками. Даже в самый разгар отмены всего русского она спокойно выкладывала в соцсети фото любимых блюд. И это тоже круто.