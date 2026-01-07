Три человека пострадали при опрокидывании судна в Карелии

В Карелии опрокинулось судно на воздушной подушке, есть пострадавшие

Маломерное судно на воздушной подушке опрокинулось в акватории Онежского озера в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Оятевщина. По предварительной информации, пострадали три человека, их направили в медицинское учреждение. Подробности об их состоянии в прокуратуре не раскрыли.

По факту случившегося проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Устанавливаются обстоятельства опрокидывания судна.

До этого на Новоладожском канале в Ленобласти перевернулась лодка. В ней находились четыре человека, выжил только один, его госпитализировали. По версии следствия, аэролодка перевернулась после столкновения с конструкцией наплавного моста. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Ранее семья с 90-летним мужчиной провела 20 часов в море, держась за перевернутый катамаран.