Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Три человека пострадали при опрокидывании судна в Карелии

В Карелии опрокинулось судно на воздушной подушке, есть пострадавшие
Северо-Западная транспортная прокуратура

Маломерное судно на воздушной подушке опрокинулось в акватории Онежского озера в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Оятевщина. По предварительной информации, пострадали три человека, их направили в медицинское учреждение. Подробности об их состоянии в прокуратуре не раскрыли.

По факту случившегося проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Устанавливаются обстоятельства опрокидывания судна.

До этого на Новоладожском канале в Ленобласти перевернулась лодка. В ней находились четыре человека, выжил только один, его госпитализировали. По версии следствия, аэролодка перевернулась после столкновения с конструкцией наплавного моста. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Ранее семья с 90-летним мужчиной провела 20 часов в море, держась за перевернутый катамаран.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572431_rnd_5",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+