Патриарх Кирилл заявил об отказе России принимать ценности Запада

Патриарх Кирилл назвал Россию защитницей традиционных ценностей
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия не разделяет ценности, которые продвигаются на Западе под лозунгом прав человека, но, по его мнению, ведут к подрыву нравственных основ личности. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в рождественском интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала «Россия-1».

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что такие подходы, по его оценке, направлены на разрушение человеческой нравственности.

«Что такое нравственность? Нравственность — это божий закон, заложенный в человеческую природу, чтобы человек жил», — объяснил он.

Патриарх подчеркнул, что Россия рассматривает себя как защитницу традиционных человеческих ценностей, которые, по его словам, существенно расходятся с теми установками, что сегодня доминируют в странах Запада.

Глава РПЦ напомнил, что Рождество является праздником в честь рождения Иисуса Христа, которого христиане считают центральной фигурой всей мировой истории. 7 января Рождество вместе с Русской православной церковью отмечают также ряд поместных православных церквей, старообрядцы и греко-католики. После праздника, с 8 по 17 января, у православных верующих продолжаются святки — дни, посвященные особому духовному торжеству.

Ранее Патриарх Кирилл в рождественском послании обратился к неверующим.

