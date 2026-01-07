WP узнала число жертв военной операции США в Венесуэле

По оценке властей США, при проведении военной операции в Венесуэле и захвате президента страны Николаса Мадуро погибли около 75 человек, включая гражданских. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам одного из источников издания, были убиты не менее 67 человек. Другой источник утверждает, что число жертв составляет примерно от 75 до 80 человек. В публикации уточнили, что среди убитых есть военные из Кубы и Венесуэлы, а также гражданские лица.

При этом, как сообщил американский президент Дональд Трамп, США не понесли безвозвратных потерь при операции в Венесуэле. Глава Белого дома уточнил, что у американских сил есть лишь несколько раненых.

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, где судят по статьям о наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков. Первое заседание суда состоялось 5 января. Мадуро заявил о своей невиновности. Жена захваченного президента Венесуэлы также не признает свою вину.

Ранее Трамп заявил, что призывал Мадуро добровольно сдаться.