Макрон допустил появление «тысяч французских солдат» на Украине

Макрон: на Украину могут быть направлены тысячи французских солдат
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. Его слова приводит Le Monde.

«Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира на Украине после прекращения огня», — заявил Макрон.

При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

6 января украинское издание «Общественное» опубликовало проект документа по гарантиям безопасности Украине. Согласно публикации, США помогут обеспечить прекращение огня на Украине через разведку и логистику. По просьбе Киева будет проведено «совместное военное планирование», чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и суше и восстановление армии страны. Руководящая роль при этом отводится Европе, а США и другие члены «коалиции желающих» поучаствуют в процессе.

Ранее Стармер анонсировал «трудные шаги» по Украине.

