Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

США могут захватить Гренландию силой

Пресс-секретарь Левитт допустила использование ВС США для захвата Гренландии
Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает несколько вариантов присоединения Гренландии, включая силовой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Она напомнила, что Трамп «ясно дал понять», что приобретение Гренландии является приоритетом нацбезопасности США и «жизненно важно для сдерживания противников в арктическом регионе».

«Президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно же, использование вооруженных сил США всегда является одним из вариантов, находящихся в распоряжении главнокомандующего», — сказала Левитт.

5 января глава Белого дома заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

До этого супруга советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой остров окрашен в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572257_rnd_7",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+