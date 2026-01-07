США могут захватить Гренландию силой

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает несколько вариантов присоединения Гренландии, включая силовой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Она напомнила, что Трамп «ясно дал понять», что приобретение Гренландии является приоритетом нацбезопасности США и «жизненно важно для сдерживания противников в арктическом регионе».

«Президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно же, использование вооруженных сил США всегда является одним из вариантов, находящихся в распоряжении главнокомандующего», — сказала Левитт.

5 января глава Белого дома заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

До этого супруга советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой остров окрашен в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.