В России начнут отслеживать экономическое положение пенсионеров

В России будут раз в два года анализировать экономическое положение пенсионеров

Российские власти поручили раз в два года анализировать социально-экономическое положение старшего поколения в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный план.

Доклады планируется составлять в 2026, 2028 и 2030 годах. На основе этого анализа должны быть сформированы предложения по устойчивому улучшению положения пожилых граждан в России.

Исполнителем назначена Высшая школа экономики. Вуз будет публиковать отчеты и отправлять их в министерство труда и социальной защиты России.

До этого депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили повысить надбавку к пенсии после достижения 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). По мнению лидера партии Леонида Слуцкого, эта мера поможет усилить социальную поддержку пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.

ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России сообщал, что пенсии неработающих россиян в среднем на 2,8 тысячи рублей больше, чем у работающих.

