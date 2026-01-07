В США оценили протесты в Иране

Постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что народ Ирана «хочет быть свободным», жители заслуживают того, чтобы к ним «прислушались». Так в эфире телеканала Fox News он прокомментировал протесты в республике.

«Я не хочу строить предположения о будущем Ирана или его лидеров, но могу сказать вам, что иранский народ хочет быть свободным, и его долгое время угнетали», — сказал Уитакер.

По его словам, Иран – страна с огромным потенциалом, который не был в полной мере реализован «за последние 40 или 50 лет». Он объяснил это «крайне сложным режимом», который «наказывает» собственное население.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее Трамп заявил о возможном ударе США по Ирану.