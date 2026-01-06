«Немотивированное внимание». США преследуют российский нефтяной танкер

Американская береговая охрана преследует российский нефтяной танкер в Северной Атлантике и, как сообщают СМИ, готовится к его захвату «уже на этой неделе». В МИД России заявили, что «с тревогой отслеживают» ситуацию, назвав ее «аномальной». Недавно танкер был перерегистрирован в российском порту Сочи.

Корабли береговой охраны США преследуют российский нефтяной танкер «Маринера» в Северной Атлантике и планируют перехватить его, сообщает CBS.

Два чиновника, знакомые с планами захвата «ускользающего танкера», заявили, что США предпочтут захватить судно, чем потопить его.

«Операция может быть похожа на ту, которая была проведена в прошлом месяце, когда морские пехотинцы США и силы специальных операций, работавшие совместно с береговой охраной США, захватили танкер The Skipper, крупный танкер для перевозки сырой нефти, зарегистрированный в Гайане, после того, как судно покинуло порт в Венесуэле», – отмечает телеканал.

Два американских чиновника, знакомые с планами военных операций США, заявили, что операция по перехвату может начаться уже на этой неделе.

Танкер Bella 1 (позже был переименован) готовился забрать нефть из Венесуэлы в прошлом месяце, но 20 декабря береговая охрана США заподозрила, что страна регистрации указана неправильно. Сообщалось, что судно было зарегистрировано в Гайане.

Экипаж отказался допустить охрану на борт, и танкер уплыл, после чего был перерегистрирован как «Маринера» в российском порту Сочи. Транспондеры слежения, отключенные с середины декабря, были включены, когда судно взяло курс на север.

Судно Bella 1 находилось под санкциями минфина США с июля 2024 года. В Вашингтоне заявили, что оно имеет отношение к перевозке незаконных грузов для компании, принадлежащей поддерживаемой Ираном «Хезболле», пишет Guardian.

Согласно данным, собранным специализированной компанией TankerTrackers, в период с октября 2021 года по сентябрь 2025 года танкер Bella 1 перевез в Китай 7,3 млн баррелей иранской нефти и 3,7 млн ​​баррелей венесуэльской нефти.

Реакция Москвы

В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера «Маринера», заявили в МИД.

«Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера «Маринера», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Судно плавает в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с нормами международного морского права, отметили в министерстве. Там назвали пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру «немотивированным».

В Москве выразили надежду, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа «будут начинать с себя».

Россия имеет право сопровождать свои торговые суда боевыми самолетами или кораблями, а вот действия стран Запада неправомерны, заявил News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Мы знаем, что финны на днях задержали такой корабль. Это все акты международного терроризма.

К сожалению, приходится признавать, что международное право больше не действует. Действует только право сильного. В этих условиях России ничего не остается, как сопровождать свои торговые корабли, собирать конвои и сопровождать их военными кораблями либо самолетами Военно-воздушных сил России. В данном случае я полагаю, что ответной мерой мог бы быть облет нашего военного самолета над американским боевым кораблем», ― сказал Кнутов.

Эксперт добавил, что подобная агрессия стран НАТО по отношению к российскому танкерному флоту является недопустимой.

Полная блокада

16 декабря президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке ввел «полную и всеобъемлющую блокаду» венесуэльских нефтяных танкеров, уже находящихся под санкциями.

Газета The New York Times сообщила, что уже по меньшей мере 16 нефтяных танкеров пытались обойти военно-морскую блокаду США, скрывая свое географическое местоположение или отключая свои маяки. Согласно данным TankerTrackers.com и судоходным документам государственной венесуэльской нефтяной компании PDVSA, все идентифицированные суда находятся под санкциями, и большинство из них — супертанкеры, которые обычно перевозят венесуэльскую нефть в Китай.

Госсекретарь Марко Рубио 4 января заявил, что США продолжат захватывать нефтяные танкеры. Он подчеркнул, что США ведут войну с наркоторговцами, а не с Венесуэлой как государством.

«Мы продолжим наносить удары по нарколодкам, если они попытаются пойти в сторону США. Мы продолжим изымать лодки, санкционированные судебным решением», — сказал госсекретарь.