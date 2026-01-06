«Нельзя просто взять и захватить часть другой страны». Как Трамп пытается заполучить Гренландию

Журнал The Economist сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план сделки, итогом которой должен стать переход Гренландии под контроль Вашингтона. Речь идет о договоре о свободной ассоциации, который у Соединенных Штатов уже заключен с рядом стран. По информации издания, американские чиновники пытались начать прямые переговоры с властями Гренландии, но те отказались.

Администрация президента США Дональда Трампа надеется заключить с Гренландией Договор о свободной ассоциации, аналогичный соглашениям США с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау, пишет журнал The Economist.

В рамках подобных соглашений США предоставляют финансовую поддержку странам или дают преимущество беспошлинной торговли, а те разрешают американским военнослужащим находиться в стране.

«Все чаще ходят разговоры о том, что администрация Трампа работает над соглашением, чтобы представить его Гренландии. <...> Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемое соглашение о свободной ассоциации, которое исторически распространялось на небольшие страны в Тихом океане.

Американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но получили отказ», — говорится в материале издания.

В Гренландии в настоящий момент уже находится американская военная база.

«Это распад НАТО»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что возможный переход Гренландии под контроль США приведет к распаду НАТО.

«Если Соединенные Штаты решат военным путем атаковать другую страну НАТО, тогда все прекратится, в том числе и наше участие в НАТО, а значит, и система безопасности, которая существовала со времен окончания Второй мировой войны», — подчеркнула Фредериксен в интервью датскому телеканалу TV2.

«Нельзя просто взять и захватить часть территории другой страны. Я с самого начала говорила, что, к сожалению, считаю, что американский президент настроен серьезно», – добавила премьер.

Польский премьер-министр Дональд Туск в свою очередь призвал страны Евросоюза объединиться на фоне угроз Трампа получить контроль над Гренландией.

Европейские страны должны наращивать вооружение и полагаться только на свои силы, следуя принципу «один за всех и все за одного», подчеркнул политик, предупредив о негативных последствиях для ЕС в случае разделения.

Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил отметил, что решение о будущем Гренландии должны принимать сам остров и Дания.

«Гренландия играет ключевую роль в обеспечении безопасности в Арктике <...> Что касается будущего Гренландии, то решение должны принять Дания и Гренландия. Нидерланды всецело поддерживают наших датских друзей», – заявил он.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал вопрос с Гренландией «уже решенным» и предположил, что США на фоне бездействия Евросоюза могут заняться Канадой.

«Гренландия, похоже, уже решенный вопрос, ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: «следить за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?» — отмечается в посте Дмитриева.

Без военной эскалации

Политолог-американист Малек Дудаков не верит в сценарий серьезной военной эскалации со стороны США, но полагает, что Трамп может попробовать найти экономические способы давления.

«Я слабо верю в какой-либо сценарий серьезной эскалации военной. А что касается невоенных сценариев, то здесь все-таки, на мой взгляд, возможности у Соединенных Штатов в целом ограничены.

Во-первых, подавляющее большинство жителей Гренландии настроены против того, чтобы присоединяться к Соединенным Штатам. И весь местный политический класс тоже не настроен на то, чтобы становиться частью Соединенных Штатов. Я думаю, что американцы сейчас попытаются предложить им какие-то сценарии экономически выгодные, то есть долгосрочные инвестиции, договор о свободной ассоциации, то есть то, что, в принципе, у американцев есть с некоторыми другими небольшими островными государствами, например, в Карибском море или в Мексиканском заливе», – сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что администрация Трампа пытается воспользоваться моментом, но «они так могут пытаться еще очень долго».

«Если сценарий будет военной эскалации, то это де-факто самоликвидация блока НАТО. Но все-таки я думаю, что вряд ли это возможно», – добавил Дудаков.

По мнению политолога, США могут начать оказывать на Данию экономическое давление, так как страна остается для датчан крупнейшим импортером.

«Дания очень зависима от Соединенных Штатов в вопросах торговли, потому что сейчас основной экспортный товар Дании – это самые разные фармакологические препараты, в частности тот самый «Оземпик», которым пользуются очень многие американцы и не только.

Поэтому если администрация Трампа, например, введет жесткие пошлины, закроет свой рынок от того же «Оземпика», для датской экономики наступит очень тяжелый в данном случае момент. Тут есть рычаги не только военные, но и торговые. Но прямо сейчас я думаю, что мы вряд ли что-то такое увидим», – заключил он.

Притязания Трампа

Дональд Трамп неоднократно говорил о потенциальном присоединении Гренландии к США: купить остров у Дании он хотел еще во время своего первого президентства, а после возращения в Белый дом вернулся и к этому вопросу. 22 декабря 2025 года президент США объявил о назначении спецпосланника по Гренландии: им стал губернатор Луизианы республиканец Джефф Лэндри, который, как и Трамп, хочет, чтобы Гренландия, самоуправляемая территория Дании, стала частью Соединенных Штатов.

На следующий день после атаки США на Венесуэлу супруга советника Дональда Трампа Стивена Миллера опубликовала в соцсетях карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, с подписью «Скоро», а газета The Guardian назвала Данию одной из потенциальных «следующих целей» Вашингтона.

6 января Миллер прокомментировал пост своей супруги, заявив, что публикация отражает отношение Вашингтона к острову. Кроме того, он усомнился в правах Дании на Гренландию, отметив, что на данный момент главный вопрос, «каким правом Дания утверждает контроль над Гренландией как колонией Дании».

Гренландия ранее была колонией Дании, а сейчас входит в состав королевства на правах широкой автономии. При этом вопросы внешней политики и обороны острова остаются в ведении Копенгагена. Население Гренландии составляет около 56-57 тысяч человек.