Новости. Общество

Часть больниц и электротранспорт отключены от электроснабжения в городе на Украине

Власти Львова отключили от электроснабжения часть больниц и электротранспорт
Thomas Peter/Pool/Reuters

Во Львове на западе Украины часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения с минувшей ночи. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

«С этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий» — написал он.

По словам мэра, с этого момента аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы вынуждены работать по графикам отключений. Садовой назвал ситуацию нонсенсом и отметил, что в настоящий момент он пытается связаться с правительством для исправления «этой ошибки».

До этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что отключения света в стране должны происходить реже с 24 декабря. По ее словам, правительство поручило профильным ведомствам к указанной дате направить до 1 ГВт высвобожденных энергетических мощностей на обеспечение бытовых потребителей.

Массовые продолжительные отключения света начались на территории Украины 10 октября. Местные власти утверждали, что причиной этому служат повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах.

Ранее жители в Черниговской и Харьковской областях Украины остались без света.

