Беженка из поселка Ставки Краснолиманского района ДНР рассказала РИА Новости, что сталкивалась с угрозами со стороны украинских военных из-за общения на русском языке.

По ее словам, некоторые военнослужащие ВСУ делали замечания по поводу того, что она не использует украинский язык. В ходе одного из инцидентов один из военных вступился за нее, заявив, что сам говорит по-русски, однако другой пригрозил применением оружия. Впоследствии, как утверждает женщина, подобные придирки и угрозы в ее адрес больше не повторялись.

В конце ноября Министерство обороны России сообщало о взятии под контроль подразделениями группировки «Запад» ряда населенных пунктов в ДНР, включая Новоселовку, Ставки, Масляковку и Ямполь.

До этого стало известно, что жители украинского города Житомир массово переходят на русский язык в повседневном общении, игнорируя ограничения, введенные киевскими властями. Источник в силовых структурах добавил, что житомирцы осознанно идут на этот шаг. По словам собеседника агентства, это стало ответом на вышедшую из-под контроля ситуацию в стране. Жители Житомира считают, что политика Киева работает против интересов простых граждан.

Ранее в украинском садике трехлетнего ребенка затравили за русскую речь.