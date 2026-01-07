СМИ раскрыли подробности плана США по Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио уведомил членов Конгресса о том, что Вашингтон намерен купить Гренландию. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям, что недавние угрозы администрации [президента США Дональда Трампа] в адрес Гренландии не означают скорого вторжения и что цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании», — говорится в публикации.

По данным издания, госсекретарь подтвердил, что риторика Белого дома направлена на оказание давления на европейскую страну, чтобы заставить ее вести переговоры.

Отмечается, что Рубио рассказал об этих планах на фоне усилившейся воинственности заявлений Вашингтона о контроле над островом.

5 января Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

До этого супруга советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой остров окрашен в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США овладеть Гренландией.

Ранее пресс-секретарь Белого дома допустила применение силы для получения контроля над Гренландией.