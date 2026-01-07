Размер шрифта
Захарова назвала часто употребляемое в ООН слово по ситуации с Мадуро

Захарова: слово «шок» часто употреблялось в ООН при обсуждении ситуации с Мадуро
РИА Новости

Слово «шок» неоднократно звучало на экстренном заседании, которое проводил Совет безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Слово «шок» я слышала практически с первых же минут экстренного заседания Совета Безопасности [ООН], которое прошло два дня назад, с учетом разницы во времени», — отметила она.

Захарова обратила внимание, что за столом в Совбезе ООН его употребляли очень многие, в том числе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и представители КНР.

Представитель МИД России объяснила это тем, что нет международно-правовой категории, которая бы могла четко и адекватно соединять в себе юридическую и морально-этическую оценку того, что произошло», — добавила дипломат.

5 января 2026 года лидера Венесуэлы Николаса Мадуро начали судить в США за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле, в том числе по столице республики. Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной, а также сообщил о захвате президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его супруги.

Ранее в Италии высмеяли премьера Мелони за двойственные позиции по России и США.

