Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Названы риски привязки ИНН россиян к их банковским счетам

IT-эксперт Ускова: нужны критерии подозрительных действий из-за привязки ИНН к счетам
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Основной риск привязки ИНН россиян к их банковским счетам заключается не в тотальной проверке каждой мелкой операции, а в непрозрачности критериев, по которым действия граждан могут быть признаны подозрительными. Об этом «Газете.Ru» рассказала гендиректор платформы «Рокет Ворк», общественный уполномоченный в сфере цифровых финансовых технологий Анастасия Ускова, комментируя обсуждаемое расширение цифрового контроля за финансовыми операциями.

«Проблема не в самих технологиях и не в привязке счетов к ИНН, а в том, как именно будут применяться новые инструменты. Если основания для проверок остаются неясными, а процесс обжалования решений оказывается долгим и затратным, в уязвимом положении оказываются прежде всего обычные граждане и малый бизнес. В таких условиях преимущество получают крупные игроки, у которых есть штат юристов и ресурсы для защиты своих интересов. Для снижения рисков необходимы понятные и публичные правила», — отметила Ускова.

По ее словам, граждане должны заранее понимать, какие операции могут вызвать вопросы у налоговой, а какие считаются допустимыми. Ускова добавила, что важным элементом могла бы стать автоматическая защита массового микробизнеса — репетиторов, фрилансеров, самозанятых, — когда легальная регистрация в удобном налоговом режиме через банк снижает вероятность блокировок и претензий со стороны контролирующих органов.

По мнению эксперта, отдельное внимание следует уделить процедурам доступа к данным. Речь идет о жестких ограничениях и контроле за тем, кто, когда и на каком основании просматривал финансовую информацию конкретного человека, а также о праве гражданина получить эти сведения, считает Ускова.
По ее мнению, без таких гарантий усиление цифрового контроля может подорвать доверие к финансовой системе. В этом случае люди будут скорее уходить из прозрачных и легальных инструментов в тень, чем добровольно повышать свою налоговую дисциплину, заключила эксперт.

Банк России в конце 2025 года сообщил, что планирует ввести для банков обязательное требование: привязывать ИНН клиента к его счетам. Эта мера должна стать одной из базовых для государственной платформы «Антидроп», которую ЦБ разрабатывает вместе с Минцифры для борьбы с дропперством — когда злоумышленники используют чужие карты и счета в мошеннических схемах. Согласно инициативе регулятора, ИНН предполагается сделать единым идентификатором клиента в банковской системе. Если раньше кредитные организации могли не запрашивать этот номер, то теперь его получение станет обязательным как при открытии новых счетов, так и в отношении уже действующих. По сути, банки перейдут к модели, при которой счет будет существовать только при наличии связки с налоговым идентификатором.

Ранее стало известно, когда ИНН россиян привяжут к их банковским счетам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529933_rnd_3",
    "video_id": "record::7ba3afde-64c4-4f0d-916d-3347dc385cbe"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+