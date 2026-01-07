Названы риски привязки ИНН россиян к их банковским счетам

Основной риск привязки ИНН россиян к их банковским счетам заключается не в тотальной проверке каждой мелкой операции, а в непрозрачности критериев, по которым действия граждан могут быть признаны подозрительными. Об этом «Газете.Ru» рассказала гендиректор платформы «Рокет Ворк», общественный уполномоченный в сфере цифровых финансовых технологий Анастасия Ускова, комментируя обсуждаемое расширение цифрового контроля за финансовыми операциями.

«Проблема не в самих технологиях и не в привязке счетов к ИНН, а в том, как именно будут применяться новые инструменты. Если основания для проверок остаются неясными, а процесс обжалования решений оказывается долгим и затратным, в уязвимом положении оказываются прежде всего обычные граждане и малый бизнес. В таких условиях преимущество получают крупные игроки, у которых есть штат юристов и ресурсы для защиты своих интересов. Для снижения рисков необходимы понятные и публичные правила», — отметила Ускова.

По ее словам, граждане должны заранее понимать, какие операции могут вызвать вопросы у налоговой, а какие считаются допустимыми. Ускова добавила, что важным элементом могла бы стать автоматическая защита массового микробизнеса — репетиторов, фрилансеров, самозанятых, — когда легальная регистрация в удобном налоговом режиме через банк снижает вероятность блокировок и претензий со стороны контролирующих органов.

По мнению эксперта, отдельное внимание следует уделить процедурам доступа к данным. Речь идет о жестких ограничениях и контроле за тем, кто, когда и на каком основании просматривал финансовую информацию конкретного человека, а также о праве гражданина получить эти сведения, считает Ускова.

По ее мнению, без таких гарантий усиление цифрового контроля может подорвать доверие к финансовой системе. В этом случае люди будут скорее уходить из прозрачных и легальных инструментов в тень, чем добровольно повышать свою налоговую дисциплину, заключила эксперт.

Банк России в конце 2025 года сообщил, что планирует ввести для банков обязательное требование: привязывать ИНН клиента к его счетам. Эта мера должна стать одной из базовых для государственной платформы «Антидроп», которую ЦБ разрабатывает вместе с Минцифры для борьбы с дропперством — когда злоумышленники используют чужие карты и счета в мошеннических схемах. Согласно инициативе регулятора, ИНН предполагается сделать единым идентификатором клиента в банковской системе. Если раньше кредитные организации могли не запрашивать этот номер, то теперь его получение станет обязательным как при открытии новых счетов, так и в отношении уже действующих. По сути, банки перейдут к модели, при которой счет будет существовать только при наличии связки с налоговым идентификатором.

